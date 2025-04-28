Песков призвал ориентироваться на слова Путина о ситуации в Курской области

Достоверную информацию об обстановке в Курской области можно узнать от президента России Владимира Путина или из доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о якобы присутствии боевиков ВСУ в регионе, его процитировало РИА «Новости» .

«Я предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальник Генштаба Российской Федерации», — сказал он журналистам.

На прошлой неделе российские военнослужащие завершили операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков. Вторжение ВСУ в регион продлилось восемь месяцев и 20 дней.

О завершении операции президенту России доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Путин, заслушав доклад, поблагодарил и поздравил весь личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся в Курскую область.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы продолжении активных боев на территории Курской и Белгородской областей.