Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в зоне боевых действий. По многим направлениям наблюдаются серьезные проблемы, отметил украинский лидер в Telegram-канале.
«Наиболее активные бои в настоящее время разворачиваются на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — написал он.
По слова Зеленского, украинские солдаты якобы продолжают «защитные действия» на определенных территориях Курской и Белгородской областей. Глава киевского режима отметил, что только в воскресенье произошло почти 70 российских штурмов украинских позиций.