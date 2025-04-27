Зеленский: ВСУ тяжелее всего в боях под Покровском и Краматорском

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в зоне боевых действий. По многим направлениям наблюдаются серьезные проблемы, отметил украинский лидер в Telegram-канале .

«Наиболее активные бои в настоящее время разворачиваются на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — написал он.

По слова Зеленского, украинские солдаты якобы продолжают «защитные действия» на определенных территориях Курской и Белгородской областей. Глава киевского режима отметил, что только в воскресенье произошло почти 70 российских штурмов украинских позиций.

Российские военные успешно завершили операцию по освобождению Курской области от ВСУ 26 апреля. Сейчас на освобожденных территориях ВС России выявляют одиночных украинских боевиков.