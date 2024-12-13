Песков: Россия намерена добиться мира, а не перемирия

Россия хочет мира, а не временного перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Само по себе перемирие — это не то, чего мы хотим. Мы хотим мир», — сказал он.

По словам Пескова, мир наступит тогда, когда Украина выполнит условия России.

До этого представитель Кремля напомнил, что Россия не меняла своей позиции по конфликту на Украине. Президент РФ Владимир Путин несколько раз называл условия для прекращения боевых действий. От мирного диалога отказалась именно украинская сторона, лидер страны Владимир Зеленский сам подписал указ о запрете контактов с руководством РФ.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер решил сорвать возможные переговоры по мирному урегулированию конфликта, поэтому запустил ракеты ATACMS по территории России. По мнению парламентария, Зеленский хочет как можно дольше удержаться у власти, поэтому оттягивает диалог с Россией.