Трамп обсудил прекращение конфликта на Украине с Белым домом и украинскими властями

Команда избранного президента США Дональда Трампа провела переговоры с текущей администрацией США и украинскими властями по вопросу завершения конфликта на Украине. Об этом в своем материале сообщил NBC News .

По данным телеканала, на текущем этапе обсуждение пока не коснулось конкретных шагов или планов для урегулирования конфликта на Украине. Также отмечается, что команда Трампа не представила украинской стороне свою концепцию разрешения конфликта.

Несмотря на это, источники издания подчеркивают, что «Трамп со всей серьезностью намерен добиться прекращения огня в самом начале переговоров [между Украиной и Россией]».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет мира, а не временного перемирия. А мир наступит тогда, когда Украина выполнит условия России.