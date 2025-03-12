В центре Суджи подняли триколор. Когда город зачистят полностью?

Бои в Судже еще идут, и говорить о том, что курская операция уже закончена, пока преждевременно, однако в ближайшем будущем Курская область действительно будет зачищена от противника. Об этом 360.ru сообщил офицер спецназа ДНР в запасе соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин.

По его словам, ВСУ действительно массово покидают не только Суджу. При этом противник пытается отступить организованно: в первую очередь выходят самые боеспособные части и их, не давая отдыха, перекидывают на другие направления.

«Пока противник пытается пытается вести какие-никакие, рано говорить, что Суджа взята. Но в скором времени полный выход украинских войск произойдет. Это может быть как через несколько дней, так и через полторы недели», — сказал Матюшин.

Он добавил, что после этого боевые действия перенесутся в Сумскую область. Таким образом, противник получит более удлиненную линию фронта на своей территории.

Военный корреспондент Евгений Поддубный также дал прогноз развития ситуации в Курской области в своем Telegram-канале. Он предположил, что российские бойцы вскоре подавят сопротивление украинских военнослужащих в Судже.

«Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города», — написал Поддубный.

Ранее стало известно, что десантники водрузили российский флаг в центре Суджи.