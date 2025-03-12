Еще пять населенных пунктов в Курской области перешли под контроль России

Российские военные освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Все они находятся в Суджанском районе. Первые три расположены к северу от районного центра, Мирный — к востоку, Замостье примыкает с юга.

Подразделения группировки войск «Север» за сутки поразили подразделения 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ, отразив одну контратаку. Противник за сутки потерял более 260 военных, танк, три БМП, три БТР, 10 боевых бронемашин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и три пункта управления БПЛА. Двое боевиков сдались в плен.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что в самой Судже пока продолжаются бои, но скоро сопротивление украинских боевиков подавят и можно будет объявить о полном освобождении города.