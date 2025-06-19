Путин рассказал, когда пройдут новые переговоры с Украиной

Путин: новый раунд переговоров по Украине возможен после 22 июня

Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении следующего раунда встреч после 22 июня. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2025.

«Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем», — сказал он.

Глава государства отметил, что его помощник Владимир Мединский сегодня разговаривал с партнером из Киева. Детали диалога российский лидер раскрывать не стал.

Он также призвал найти решение, которое положило бы конец сегодняшнему конфликту и создало бы условия для предотвращения подобного в будущем.

По словам Путина, он готов лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы поставить точку в вопросе урегулирования.