США на несколько месяцев приостановят поставку боеприпасов на Украину

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить на несколько месяцев поставки боеприпасов на Украину. Об этом сообщила газета The New York Times .

По ее данным, главная причина — истощение запасов. США не хотят передавать Украине последнее, чтобы суметь обеспечить и собственные интересы. Однако, по мнению конгрессменов-демократов, это серьезно осложнит положение ВСУ на поле боя.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон отменил поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. При этом такое решение в США приняли еще в начале июня.

Кроме того, специальный посланник президента США Кит Келлог обвинил Россию в затягивании мирных переговоров. По его словам, Белый дом сопоставил российский и украинский меморандумы и пришел к выводу, как можно завершить конфликт.