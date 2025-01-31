О преступлениях боевиков ВСУ против жителей Курской области необходимо говорить, даже несмотря на то, что в мире не обращают должное внимание на такие сообщения. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», — сказал он, отвечая на вопрос о военных преступлениях украинской армии в селе Русское Поречное.

Массовые убийства и изнасилования в населенном пункте произошли в сентябре прошлого года. Военнопленный украинский боевик Евгений Фабрисенко, участвовавший в бойне в Русском Поречном, рассказал, что при заходе в поселок ему и его сослуживцам приказали зачистить населенный пункт от мирных жителей.

Фабрисенко вместе с другими подозреваемыми убили 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь женщин они изнасиловали, после чего тоже убили. Потом боевики перенесли тела 22 жертв в подвалы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал по всей строгости наказать украинских военнослужащих, устроивших бойню в селе.