СК: пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области

Пятеро боевиков ВСУ убили 22 жителя курского села Русское Поречное, в том числе восемь изнасилованных ими женщин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными Мотыль, Кум, Художник, Проводник, в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области.

Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко попал в плен. На допросе он сообщил о преступлениях, которые совершал вместе с другими боевиками ВСУ, в том числе убийствах, насильственных действиях сексуального характера и изнасилованиях. Тела 22 убитых жителей они спрятали в подвалы частных домов.

Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений ВСУ, подчеркнули в СК.

«Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, и призывает связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54 83 26», — призвали в ведомстве.

Во время предварительного следствия специалисты установят командиров украинских вооруженных формирований, отдававших преступные приказы и соучастников этих преступлений.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дела 27 боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись в Курскую область.