Подозреваемый в 22 убийствах боевик ВСУ рассказал, как попал в российский плен

Украинский военный Евгений Фабрисенко попал в плен в ноябре прошлого года, после того как его группа зашла в курское село Русское Поречное. Мужчина заблудился и вышел на российскую разведку. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

По словам военного, в тот день ему приказали уйти на другую позицию, чтобы зарядить пауэрбанки и батарею для рации.

«Пробыл там до четырех часов вечера. Возвращаясь с позиции, я заблудился и вышел на русских разведчиков», — заявил он.

Фабрисенко входит в число пятерых военных ВСУ, которые причастны к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного. Следователи выяснили, что Фабрисенко и боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник в сентябре 2024 года проникли в Курскую область.

Во время сражений в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он признался в преступлениях, которые совершал вместе с сослуживцами.

Так следователи установили, что военный вместе с другими подозреваемыми убили 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь женщин они изнасиловали, после чего тоже убили. Потом боевики перенесли тела 22 жертв в подвалы.