В Кремле не исключили, что участник СВО когда-нибудь станет президентом

В Конституции нет ограничений для участников боевых действий на то, чтобы баллотироваться в президенты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

На вопрос, сможет ли участник спецоперации когда-нибудь возглавить страну, Песков ответил утвердительно.

«У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — добавил он.

Ранее он подчеркнул, что все недавние назначения выпускников кадровой программы «Время героев», созданной для участников СВО, носят рациональный характер, ни о какой компанейщине речи не идет.

Среди тех, кто получил новые посты, Артем Жога, ставший полпредом в Уральском федеральном округе, и Евгений Чинцов, возглавивший Нижегородскую городскую думу.