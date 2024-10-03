В Кремле не исключили, что участник СВО когда-нибудь станет президентом
Песков: Конституция позволяет участнику боевых действий возглавить государство
В Конституции нет ограничений для участников боевых действий на то, чтобы баллотироваться в президенты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
На вопрос, сможет ли участник спецоперации когда-нибудь возглавить страну, Песков ответил утвердительно.
«У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — добавил он.
Ранее он подчеркнул, что все недавние назначения выпускников кадровой программы «Время героев», созданной для участников СВО, носят рациональный характер, ни о какой компанейщине речи не идет.
Среди тех, кто получил новые посты, Артем Жога, ставший полпредом в Уральском федеральном округе, и Евгений Чинцов, возглавивший Нижегородскую городскую думу.