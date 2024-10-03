Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос о том, когда ждать новых назначений на должности.

«Это процесс, который растянут по времени, все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой компанейщины», — подчеркнул Песков.

По его словам, это связано с уровнем квалификации участников программы и с процессом подготовки.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что участники спецоперации показали себя не только на поле боя, но и во «Времени героев». Глава государства назначил выпускников на посты в администрации президента и в Росатом.