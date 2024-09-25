Выпускник программы «Время Героев» стал спикером нижегородской гордумы

Депутаты нижегородской гордумы утвердили на посту спикера участника программы «Время Героев» Евгения Чинцова. В парламент он попал после победы на сентябрьских выборах, обойдя конкурентов в одномандатном округе № 30 в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Занявший пост спикера городской думы Нижнего Новгорода заявил, что получил большую ответственностью.

«В команду депутатов я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала еще удобнее и комфортнее для людей», — заявил Чинцов.

Он добавил, что знания и опыт, которые получил в ходе обучения по программе, уже пригодились на новой работе.

Евгений Чинцов до избрания строил военную карьеру. В зоне спецоперации занимал пост заместителя начальника штаба по разведке танковой армии. За свою службу удостоился ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отвагу» и медали Суворова.

На посту спикера городской думы Нижнего Новгорода он сменит досрочно ушедшего в отставку Олега Лавричева, который сейчас находится под арестом по делу о растрате.

По версии следствия, бывший чиновник незаконно растратил 22 миллиона рублей, когда занимал пост Арзамасского приборостроительного заводом имени Пландина.