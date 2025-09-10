В Кремле назвали оголтелой позицию некоторых стран по Украине
Некоторые страны заняли оголтелую позицию по отправке воинских контингентов на Украину, не желая понимать последствия такого решения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — добавил официальный представитель Кремля.
Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что число желающих отправить на Украину войска значительно поубавилось после слов президента Владимира Путина о том, что военные стран НАТО станут для России законными целями.
Газета Financial Times сообщила, что США планируют свернуть программы военной помощи для граничащих с Россией стран и рассчитывают, что в это больше будет вкладываться Европа.