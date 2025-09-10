Некоторые страны заняли оголтелую позицию по отправке воинских контингентов на Украину, не желая понимать последствия такого решения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что число желающих отправить на Украину войска значительно поубавилось после слов президента Владимира Путина о том, что военные стран НАТО станут для России законными целями.

Газета Financial Times сообщила, что США планируют свернуть программы военной помощи для граничащих с Россией стран и рассчитывают, что в это больше будет вкладываться Европа.