Отрезвляющий душ: западные страны испугались отправлять войска на Украину

Рогов: число желающих отправить войска на Украину поубавилось после слов Путина

Число желающих отправить воинские контингенты на Украину заметно поубавилось после слов президента Владимира Путина. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что военные стран НАТО на территории Украины станут для России законными целями.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем», — подчеркнул он.

По словам Рогова, Россия будет вынуждена ответить на такую провокацию.

Итальянская газета L’Antidiplomatico отмечала, что Путин своим заявлением сорвал планы западной коалиции. Лидеров этих стран журналисты назвали всадниками апокалипсиса.