США свернут программы военной помощи для соседних с Россией стран Европы

США намерены отказаться от финансирования программ в сфере безопасности для государств Восточной Европы, граничащих с Россией. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Вашингтон больше не будет оплачивать подготовку и оснащение военных в этих странах. В материале отмечается, что американская сторона рассчитывает на большее участие Европы в финансировании собственной обороны.

Один из собеседников газеты уточнил, что решение увязывается с курсом президента США Дональда Трампа на «переоценку и реорганизацию» подходов к международной помощи. В то же время в странах ЕС новость восприняли с недоумением и пытаются уточнить детали предстоящих изменений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» в ближайшие дни согласует участие США в предоставлении Украине «гарантий безопасности».