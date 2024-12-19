Путин рассказал об ответе России на передачу Украине систем ПВО THAAD
Путин: Россия узнает о характеристиках ПВО THAAD после поставки на Украину
Решение США о передаче Украине систем противовоздушной обороны THAAD может стать выгодным для России, потому что через «своих ребят» страна узнает все характеристики этого вида вооружений. Об этом в ходе совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что решение о передаче Украине новых систем ПВО остается за американцами. Он пояснил, что если систему Patriot можно сравнить с российской установкой С-300, то THAAD — это практически С-400, но с более слабыми характеристиками.
«Пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные ценные для нас решения», — сказал Путин.
В ходе своего выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии президент России предложил всем западным критикам новой баллистической ракеты «Орешник» провести эксперимент: выбрать цель для поражения и установить там все современные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Глава государства подчеркнул, что шансов сбить «Орешник» у них не будет.