Путин рассказал об ответе России на передачу Украине систем ПВО THAAD

Решение США о передаче Украине систем противовоздушной обороны THAAD может стать выгодным для России, потому что через «своих ребят» страна узнает все характеристики этого вида вооружений. Об этом в ходе совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что решение о передаче Украине новых систем ПВО остается за американцами. Он пояснил, что если систему Patriot можно сравнить с российской установкой С-300, то THAAD — это практически С-400, но с более слабыми характеристиками.

«Пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные ценные для нас решения», — сказал Путин.