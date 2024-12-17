Кирби: решение об ударах по России ATACMS приняли до выборов в США

Администрация президента Джо Байдена разрешила ВСУ удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России до выборов, прошедших в США 5 ноября. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его процитировало РИА «Новости».

«Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат», — отметил он.

Кирби напомнил, что после оглашения итогов выборов Белый дом объяснял свои действия избранному главе государства Дональду Трампу.

Ранее Трамп назвал плохим решение администрации Байдена позволить использовать американское оружие для ударов вглубь России. По словам республиканца, он может пересмотреть решение о разрешении таких атак.

Президент РФ Владимир Путин заявил о старте серийного выпуска баллистической ракеты «Орешник», который начнется в ближайшее время. Такие меры приняты для обеспечения безопасности России.