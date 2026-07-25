В Краснодаре потушили пожар на складах после атаки БПЛА

В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса, который вспыхнул из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло ночью 22 июля. К тушению привлекли 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

В минувшую среду в больнице скончалась девушка, пострадавшая при ударе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за пожара Роспотребнадзор посоветовал жителям кубанской столицы использовать респиратор на улице и воздержаться от курения, контактных линз и открытых окон.