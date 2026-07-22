На Кубани умерла девушка из-за ранений после атаки ВСУ на складской комплекс

Умерла девушка, пострадавшая при атаке ВСУ на складской комплекс в Краснодаре

Получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре девушка скончалась в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре», — заявил он.

Кондратьев уточнил, что в медицинских учреждения города остаются еще трое пострадавших, шестерым оказали амбулаторную помощь.

«Пожар на складском комплексе локализовали. Рядом находились школьные автобусы, которые пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт. Поручил оптимизировать маршруты, чтобы к началу учебного года все было готово», — добавил губернатор.

В ночь на 22 июля ВСУ атаковали БПЛА Краснодарский край. В Армавире фрагменты беспилотника рухнули на территории предприятия, в результате ЧП погиб работник. В Краснодаре разгорелся пожар в складском комплексе, ранения получили 10 человек.