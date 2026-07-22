Жителей Краснодара призвали использовать респираторы

В связи с пожаром из-за БПЛА жителям Краснодара следует воздержаться от выхода на улицу и использовать респиратор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Краснодарцам посоветовали не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, больше пить, промывать глаза, нос и горло, не курить и отказаться от контактных линз в пользу очков.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания в Роспотребнадзоре призвали обратиться к врачу. Это необходимо сделать при появлении признаков одышки, кашля, бессонницы или обострения хронических болезней, уточнили в ведомстве.

Ночью Краснодарский край подвергся налету беспилотников. В Армавире фрагменты БПЛА рухнули на территории предприятия, в результате погиб работник. В Краснодаре из-за атаки беспилотников разгорелся пожар в складском комплексе. Пострадали 10 человек.

Обломки БПЛА также упали на две многоэтажки в столице края и на два частных дома в станице Динской, обошлось без пострадавших.