Украинский танк сжег Свято-Успенскую церковь в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» рассказала работница храма Светлана Землянская, которая выжила при обстреле.

По словам женщины, боевая машина подъехала близко к зданию. Сначала рядом разорвался один снаряд, затем второй упал у церкви. Третий, зажигательный боеприпас вызвал пожар, и верхний храм полностью выгорел. Сама Землянская и еще два человека спаслись, укрывшись в нижнем помещении.

Также в центре города пострадала церковь Иова Почаевского.

«Один храм во время службы разбомбили, там даже люди раненые были, говорят, вроде и убитые. Я точно не знаю», — рассказала женщина.

В сентябре ВСУ полностью разрушили храм Георгия Победоносца в селе Козино Курской области.