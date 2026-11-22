В Константиновке ВСУ сожгли верхний храм Свято-Успенской церкви
Украинский танк сжег Свято-Успенскую церковь в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» рассказала работница храма Светлана Землянская, которая выжила при обстреле.
По словам женщины, боевая машина подъехала близко к зданию. Сначала рядом разорвался один снаряд, затем второй упал у церкви. Третий, зажигательный боеприпас вызвал пожар, и верхний храм полностью выгорел. Сама Землянская и еще два человека спаслись, укрывшись в нижнем помещении.
Также в центре города пострадала церковь Иова Почаевского.
«Один храм во время службы разбомбили, там даже люди раненые были, говорят, вроде и убитые. Я точно не знаю», — рассказала женщина.
В сентябре ВСУ полностью разрушили храм Георгия Победоносца в селе Козино Курской области.
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