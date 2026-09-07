Храм Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ в Тамбовской области

Первышов: после атаки ВСУ в Тамбовской области загорелся храм Николая Чудотворца

В результате атаки украинских БПЛА в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло возгорание купола церкви Николая Чудотворца. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Евгений Первышов .

Площадь распространения огня составила 25 квадратных метров, ЧП ликвидировали ночью. Также беспилотник попал в крышу столовой предприятия в Моршанском округе, пострадавших нет.

«Враг не останавливается ни перед чем. Наносит удары по жилым домам, гражданским объектам, церквям. Это целенаправленные атаки против мирных жителей», — отметил губернатор.

После ночной атаки в Чувашии также пострадала вышка сотовой связи, сообщал глава региона Олег Николаев. Среди местных жителей никто не пострадал.

До этого стало известно о гибели одного человека и ранении еще четверых при атаке БПЛА на Пермский край.