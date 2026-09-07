Храм Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ в Тамбовской области
Первышов: после атаки ВСУ в Тамбовской области загорелся храм Николая Чудотворца
В результате атаки украинских БПЛА в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло возгорание купола церкви Николая Чудотворца. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Евгений Первышов.
Площадь распространения огня составила 25 квадратных метров, ЧП ликвидировали ночью. Также беспилотник попал в крышу столовой предприятия в Моршанском округе, пострадавших нет.
«Враг не останавливается ни перед чем. Наносит удары по жилым домам, гражданским объектам, церквям. Это целенаправленные атаки против мирных жителей», — отметил губернатор.
После ночной атаки в Чувашии также пострадала вышка сотовой связи, сообщал глава региона Олег Николаев. Среди местных жителей никто не пострадал.
До этого стало известно о гибели одного человека и ранении еще четверых при атаке БПЛА на Пермский край.