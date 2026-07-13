РИА «Новости»: на Украине ради борьбы с УПЦ насильно мобилизуют священников

Киевский режим продолжает борьбу с канонической Украинской православной церковью путем мобилизации священнослужителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Киевский режим продолжает борьбу с канонической Украинской православной церковью путем банальной „могилизации“ в ВСУ священнослужителей», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, настоятеля Покровского храма в селе Сутковцы в Хмельницкой области протоиерея Владимира Стефанишина доставили в военкомат принудительно. Мужчину отправили в учебный центр ВСУ.

Похожим образом мобилизовали и клирика Александрийской епархии иерея Романа Нагорняка. Священник уже прошел военно-врачебную комиссию и сейчас находится на одном из полигонов в Днепропетровской области.

В апреле сотрудники ТЦК в Черновицкой области на западе Украины похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Более сотни верующих собрались у здания военкомата в Черновцах, требуя освобождения благочинного Банченского монастыря архимандрита Сергия. В итоге архимандрита отпустили.