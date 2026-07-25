В Кировской области из-за атаки ВСУ на предприятие объявили трехдневный траур

В Кировской области с 25 по 27 июля объявили трехдневный траур в память о погибших при ракетном ударе по местному предприятию. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов .

Утром в пятницу ВСУ ракетами ударили по заводу в Кирове. В результате 32 человека пострадали, еще шестеро погибли на месте.

«Подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», — заявил Соколов.

Телерадиокомпаниям рекомендовали убрать из эфира развлекательные программы. Также приостановят спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, усилят меры безопасности в местах массового скопления людей.

Накануне в Донецкой Народной Республике при ударе ВСУ погиб водитель грузовика, еще один автомобилист пострадал. Повреждения получили автобус, три грузовых и один легковой автомобиль.