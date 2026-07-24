Из-за атаки на предприятие в Кирове погибли шесть человек

После атаки на Киров погибли шесть человек. Еще 32 пострадали, сообщил глава региона Александр Соколов в телеграм-канале .

Александр Соколов выразил соболезнования семьям погибших. Правительство Кировской области обещает оказать поддержку пострадавшим. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий. В домах восстановили водоснабжение и электричество, также обследуют и ближайшие дома.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения», — прокомментировал Соколов.

В Херсонской области за сутки погибли три мирных жителя. В Курской области от атак ВСУ пострадали пять человек.