Водитель грузовика погиб при атаке ВСУ на Кировское в ДНР

Один человек погиб, один пострадал при атаке ВСУ на территорию ДНР. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале .

«В Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1973 года рождения», — сообщил Пушилин.

В Калининском районе Горловки при атаке на автомобиль пострадал 45-летний мужчина. Повреждения получил автобус, три грузовых и один легковой автомобиль, отметил глава ДНР.

В среду при атаке ВСУ на территорию ДНР погибли два человека, пострадали 10 мирных жителей. Мужчина и женщина погибли, когда ударные беспилотники атаковали легковой автомобиль в Амвросиевском муниципальном округе.

За день 24 июля дежурные системы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников самолетного типа.