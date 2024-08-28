В Кировской области беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов

В городе Котельниче беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв и возгорания нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале .

«Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы» — уточнил глава региона.

Ранее в ночь на 28 августа БПЛА атаковали Ростовскую область, в том числе топливный склад в Каменском районе. Там начался пожар. По сообщению местных властей, угрозы жилым домам нет. Дежурные силы ПВО сбили над регионом четыре дрона. Власти области временно запретили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Запрет будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.

Сегодня ночью атаке также подверглась Воронежская область. Беспилотник ВСУ уничтожили, пострадавших и разрушений нет.