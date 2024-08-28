В Кировской области беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов

Губернатор Соколов: БПЛА атаковал емкость для нефтепродуктов в Котельниче

В городе Котельниче беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв и возгорания нет, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.

«Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы» — уточнил глава региона.

Ранее в ночь на 28 августа БПЛА атаковали Ростовскую область, в том числе топливный склад в Каменском районе. Там начался пожар. По сообщению местных властей, угрозы жилым домам нет. Дежурные силы ПВО сбили над регионом четыре дрона. Власти области временно запретили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Запрет будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.

Сегодня ночью атаке также подверглась Воронежская область. Беспилотник ВСУ уничтожили, пострадавших и разрушений нет.

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте