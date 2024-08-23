В Ростовской области запретили проводить массовые уличные мероприятия

Губернатор: в Ростовской области ввели запрет на мероприятия на открытом воздухе

Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе ввели в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале .

«Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности», — отметил он.

По словам Голубева, такой порядок будет действовать в регионе до особого распоряжения.

Ранее стало известно о пожаре сразу в трех домах в городе Пролетарск в Ростовской области. Загорелась сухая растительность, а потом из-за сильного ветра пламя перешло на улицу Колпакова. Возгоранию присвоили третий ранг. Как отметили в МЧС, обошлось без пострадавших.