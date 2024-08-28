Беспилотник атаковал топливный склад в Ростовской области

Голубев: склад топлива в Ростовской области загорелся после атаки беспилотника

Фото: РИА «Новости»

На топливном складе в Ростовской области начался пожар после атаки беспилотника. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет», — написал он.

К тушению огня приступили силы экстренного реагирования. Угроза распространения возгорания на жилые строения отсутствует, уточнил Голубев.

В ночь на 28 августа беспилотники атаковали Ростовскую область. Над регионом сбили четыре дрона, информации о пострадавших не поступало. Власти области временно запретили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Голубев пояснил, что такая мера необходима для безопасности горожан. Запрет будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения, добавил губернатор.

Ночью атаке подверглась Воронежская область. Дежурные средства противовоздушной обороны и средства РЭБ уничтожили беспилотник ВСУ. Пострадавших и разрушений на земле нет.

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