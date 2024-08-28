Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник в Воронежской области

Гусев: после атаки вражеского дрона эвакуировали жителей двух населенных пунктов

Фото: РИА «Новости»

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», — уточнил глава региона.

Гусев добавил, что оперативный службы решили временно эвакуировать на автобусах жителей двух населенных пунктов, развернув для них пункт временного размещения в районном центре.

Губернатор отметил, что возгорание ликвидировали местными силами. После стабилизации обстановки люди начали возвращаться в свои дома, но в регионе все еще сохраняется опасть атаки беспилотников.

Ранее Гусев рассказал, что спасатели потушили крупный пожар в Богучарском районе, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только пять жилых домов, семь нежилых зданий, надворные постройки и три машины.

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