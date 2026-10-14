В Киеве полностью останавливалось метро

Все три ветки киевского метро остановились из-за проблем с электропитанием. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Позже администрация метрополитена заявила, что движение восстановлено. Причиной неполадок стало отключение электроснабжения.

Кроме того, ночью в украинской столице произошел массированный блэкаут. Как минимум в пяти районах города зафиксировали отключения электричества.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили две электростанции в Киеве и еще две — в области. Под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская теплоэлектростанция. Также военные атаковали энергетические объекты в Харьковской области и дата-центр.