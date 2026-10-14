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    В Киеве полностью останавливалось метро

    Фото: РИА «Новости»

    Все три ветки киевского метро остановились из-за проблем с электропитанием. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

    Позже администрация метрополитена заявила, что движение восстановлено. Причиной неполадок стало отключение электроснабжения.

    Кроме того, ночью в украинской столице произошел массированный блэкаут. Как минимум в пяти районах города зафиксировали отключения электричества.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили две электростанции в Киеве и еще две — в области. Под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская теплоэлектростанция. Также военные атаковали энергетические объекты в Харьковской области и дата-центр.

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