На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» .

«В Киеве раздались взрывы», — заявили журналисты.

Воздушная тревога действовала в столице с двух часов ночи. Пресс-служба Киевской областной военной администрации сообщила о сработавшей в регионе системе ПВО из-за налета беспилотников.

Предыдущим утром громкие звуки раздались в Дарницком районе Киева. Украинские военные сбили беспилотники, обломки которых рухнули на землю.

В России силы ПВО остановили атаки на Крым, Ростовскую и Запорожскую области. В Бердянске пять украинских беспилотников нацелились на морской торговый порт, но попали под огонь на подлете к городу. Власти сообщили об отсутствии пострадавших. Обломки спровоцировали возгорания, но пожарные потушили очаги. Инфраструктура не повредилась.