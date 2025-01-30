В Киеве раздались взрывы
На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».
«В Киеве раздались взрывы», — заявили журналисты.
Воздушная тревога действовала в столице с двух часов ночи. Пресс-служба Киевской областной военной администрации сообщила о сработавшей в регионе системе ПВО из-за налета беспилотников.
Предыдущим утром громкие звуки раздались в Дарницком районе Киева. Украинские военные сбили беспилотники, обломки которых рухнули на землю.
В России силы ПВО остановили атаки на Крым, Ростовскую и Запорожскую области. В Бердянске пять украинских беспилотников нацелились на морской торговый порт, но попали под огонь на подлете к городу. Власти сообщили об отсутствии пострадавших. Обломки спровоцировали возгорания, но пожарные потушили очаги. Инфраструктура не повредилась.