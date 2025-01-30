Сбитые в Бердянске дроны целились в морской торговый порт

Силы ПВО отразили атаку дронами на Бердянск. Украинские военные нацелили БПЛА на морской торговый порт, сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Атака, по его словам, осуществлялась пятью дронами. Военные сбили их над сушей и водой при подлете к Бердянску. Рогов заявил, что целью Вооруженных сил Украины стал морской торговый порт.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил ранее о трех сбитых беспилотниках. Никто не пострадал. Обломки дронов вызвали возгорания, но это не сказалось на работе порта и городской инфраструктуры.

В начале января ВСУ атаковали Бердянск управляемой ракетой. Она попала в пустую емкость для нефтепродуктов на территории порта. Власти назвали атаку бесполезной с военной точки зрения, но опасной для экологии.