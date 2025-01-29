Взрыв прогремел в одном из районов Киева

В Киеве утром 29 января прозвучала воздушная тревога, а позже раздался звук взрыва. Мэр города Виталий Кличко позже заявил в своем Telegram-канале о сбитом беспилотнике.

До этого ряд украинских СМИ, в частности издание «РБК-Украина», сообщали об объявленной в Киеве воздушной тревоге и о том, что в городе были слышны взрывы.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 104 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Больше всего (47 дронов) было перехвачено над Курской областью.