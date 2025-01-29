Два дрона ВСУ сбили над Крымом

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — уточнили в оборонном ведомстве.

До этого днем прогремели взрывы над Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, громкие звуки прозвучали возле села Кулешовка, а также сирена завыла в городском районе Северный.

Ранее в аэропорту Мурманска вводили временные ограничения из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Авиарейсы не принимали и не отправляли в целях обеспечения безопасности полетов.