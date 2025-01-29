Два дрона ВСУ сбили над Крымом
Средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 20:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — уточнили в оборонном ведомстве.
До этого днем прогремели взрывы над Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, громкие звуки прозвучали возле села Кулешовка, а также сирена завыла в городском районе Северный.
Ранее в аэропорту Мурманска вводили временные ограничения из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Авиарейсы не принимали и не отправляли в целях обеспечения безопасности полетов.
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