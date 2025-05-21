В Киеве прогремели взрывы

В Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное. Новости» .

В столице Украины объявлен режим опасности беспилотников. Аналогичное предупреждение действует в Киевской области.

В украинской столице также была объявлена воздушная тревога. По данным телеканала, повторный взрыв прозвучал еще и в Сумах.

Telegram-канал «ТСН новости» сообщил, что в Киеве задействовали силы противовоздушной обороны для ликвидации воздушной угрозы. Кроме того, горожан попросили соблюдать меры предосторожности и оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги.

Ранее серия взрывов раздалась в небе над Рязанью и над городом Алексин Тульской области. В первом случае местные жители насчитали около пяти громких хлопков, а во-втором — шесть.