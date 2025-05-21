Серия взрывов раздалась в небе над Рязанью

Shot: жители Рязани насчитали около пяти взрывов в небе над городом

В Рязани местные жители насчитали около пяти взрывов в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, взрывы прозвучали в разных частях города.

«Предварительно, система ПВО работает по украинским беспилотникам. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало», — уточнили журналисты.

До этого взрывы прозвучали в небе над городом Алексин в Тульской области. Местные жители сообщили о шести громких хлопках.

Ранее в Белгородской области украинские беспилотники атаковали четыре муниципалитета. В частности, в Шебекине в результате удара загорелся склад и посекло осколками припаркованный автобус, а в селе Новая Таволжанка получил повреждения частный дом. Кроме того, на хуторе Бочанка при детонации дрона были повреждены две хозяйственные постройки во дворе частного домовладения.