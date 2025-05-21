Жители Тульской области сообщили о взрывах в небе над городом Алексин. После этого произошел сбой сотовой связи, сообщил Telegram-канал Mash.

«В 23:20 местные жители сообщили о шести громких хлопках в Алексине», — уточнили журналисты.

По предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки украинских дронов. Официальная информация пока не поступала.

ВСУ продолжают атаки беспилотников на российские регионы. Ночью 21 мая силы ПВО уничтожили над территорией Орловской, Брянской и Белгородской областей 15 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил о ликвидации шести украинских беспилотников над Севастополем. Он попросил местных жителей не снимать работу ПВО на видео.