Жители Тульской области сообщили о взрывах в небе
Жители Тульской области сообщили о взрывах в небе над городом Алексин. После этого произошел сбой сотовой связи, сообщил Telegram-канал Mash.
«В 23:20 местные жители сообщили о шести громких хлопках в Алексине», — уточнили журналисты.
По предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки украинских дронов. Официальная информация пока не поступала.
ВСУ продолжают атаки беспилотников на российские регионы. Ночью 21 мая силы ПВО уничтожили над территорией Орловской, Брянской и Белгородской областей 15 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил о ликвидации шести украинских беспилотников над Севастополем. Он попросил местных жителей не снимать работу ПВО на видео.
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