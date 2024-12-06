В Киеве прогремели взрывы

Киев подвергся атаке с воздуха, в городе сработала система ПВО. Мэр Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«В Оболонском районе столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — написал он незадолго до полуночи.

Воздушная тревога действовала в Киеве 5 декабря с 21:55 до 23:48 и возобновилась в 00:12. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что военные засекли беспилотники неподалеку от столицы.

Координатор сопротивления в Николаевской области Сергей Лебедев сообщил о мощном взрыве в пригороде Киева. По его словам, военные нанесли удар в направлении аэродрома.

Офис президента Украины получил указание из США завершить конфликт. После разговора между главой Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым украинские войска приостановили атаки ракетами ATACMS.