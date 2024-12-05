ВС России ударили в сторону аэродрома в Киевской области

Российские войска нанесли удар в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области и по месту дислокации ВСУ в городе Корюковка Черниговской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«На Украину прилетает по военным объектам. <…> Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома», — сказал он.

По словам Лебедева, мощная детонация сопровождалась выбросом пламени с искрами. Других подробностей он не приводил.

Ранее подпольщик сообщил о серии ударов, которые армия России нанесла, предположительно, по украинским военным объектам. В Сумской области под ударом оказался компактный склад беспилотников. В Черниговской области войска обстреляли скопление техники ВСУ.

Также стало известно об уничтожении цеха по сборке украинских дронов в Днепропетровской области. Объект находился рядом с поселком Царицыно.