ВСУ перестали бить ракетами ATACMS после звонка Герасимова в США

Через шесть дней после применения баллистической ракеты «Орешник» состоялись переговоры между председателем Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. После этого звонка украинские удары ракетами ATACMS по территории России прекратились, сообщило The New York Times.

По данным Минобороны, во время телефонного разговора Россия предупредила об учениях в восточной части Средиземного моря с использованием ракет «Циркон» и «Калибр».

Журналисты NYT предположили, что разговор был о том, как избежать эскалации украинского конфликта и прямого участия в нем стран НАТО. При этом издание не привело доказательств этой информации. Однако прекращение ударов ATACMS вглубь российской территории совпало с разговором Герасимова и Брауна.

Герасимов созвонился с Брауном 27 ноября по своей инициативе. В ходе разговора они обсудили конфликт на Украине и применение Россией баллистической ракеты «Орешник».