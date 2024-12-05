СВО вступает в завершающую стадию? Что сказали украинским властям в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог получить от команды нового президента США Дональда Трампа указания по завершению конфликта, и ему дали понять, что страну в НАТО не примут. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию», — добавил он.
Накануне агентство Reuters сообщило, что команда Трампа подготовила три основных плана по урегулированию ситуации на Украине. Один из них предложил будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс, другой — будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог, третий — бывший исполняющий обязанности главы Национальной разведки Ричард Гренелл. Ни один из них не предусматривает вхождение Украины в НАТО.
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