СВО вступает в завершающую стадию? Что сказали украинским властям в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог получить от команды нового президента США Дональда Трампа указания по завершению конфликта, и ему дали понять, что страну в НАТО не примут. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию», — добавил он.

Накануне агентство Reuters сообщило, что команда Трампа подготовила три основных плана по урегулированию ситуации на Украине. Один из них предложил будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс, другой — будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог, третий — бывший исполняющий обязанности главы Национальной разведки Ричард Гренелл. Ни один из них не предусматривает вхождение Украины в НАТО.