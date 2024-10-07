В Киеве начали обсуждать сдачу части территорий России
FT: чиновники в Киеве тайно начали обсуждать сдачу России 1/5 территории Украины
Украинские чиновники начали обсуждать сдачу части территорий страны России, переживая о том, что Киеву не хватит собственных возможностей и западной поддержки для их возвращения. Об этом сообщила британская газета The Financial Times.
«В кулуарах ведутся разговоры о сделке, в рамках которой Москва сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины», — заявили в материале.
Чиновники обеспокоены нехваткой личного состава ВСУ и огневой мощи, а также западной поддержки для возвращения земель, оказавшихся под контролем России. При этом они желают получить гарантии безопасности в обмен на украинские территории. Как вариант, уточнило издание, возможность вступления Украины в НАТО.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «план победы» страны обнародуют после его усовершенствования в США.
До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что украинский конфликт мог бы закончиться через 15 дней, если бы Европа перестала поддерживать Украину.