Украинские чиновники начали обсуждать сдачу части территорий страны России, переживая о том, что Киеву не хватит собственных возможностей и западной поддержки для их возвращения. Об этом сообщила британская газета The Financial Times .

«В кулуарах ведутся разговоры о сделке, в рамках которой Москва сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины», — заявили в материале.

Чиновники обеспокоены нехваткой личного состава ВСУ и огневой мощи, а также западной поддержки для возвращения земель, оказавшихся под контролем России. При этом они желают получить гарантии безопасности в обмен на украинские территории. Как вариант, уточнило издание, возможность вступления Украины в НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «план победы» страны обнародуют после его усовершенствования в США.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что украинский конфликт мог бы закончиться через 15 дней, если бы Европа перестала поддерживать Украину.