Украинский «план победы» сначала представят всем западным партнерам, потом усовершенствуют и только после этого обнародуют для всех. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в своем Telegram-канале .

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш „план победы“, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что каждому украинцу важно понимать его перспективу. По его словам, сейчас он ждет ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военно-политическими деталями этого плана.

Зеленский отметил, что направил в США начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Кроме того, Киев представил партнерам отчет о вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Зеленского практически нет шансов пережить конфликт с Россией и ему очень сильно повезет, если он сможет сбежать из страны.