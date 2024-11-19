Взрывы прогремели под Киевом

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, вероятно, за пределами города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве были слышны звуки взрывов, вероятно, за пределами города», — уточнил телеканал.

Спустя 16 минут прозвучал отбой воздушной тревоги.

До этого телеканал сообщал о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области. Воздушные силы ВСУ проинформировали об атаке дронов.

В Винницкой области также были замечены ударные беспилотники, направляющиеся из Черкасской области. Жителей региона предупредили, чтобы в случае объявления тревоги они направились в укрытия, сообщил Telegram-канал ТСН.

Ранее координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев рассказал, что в подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали взрывы, а Запорожский трансформаторный завод получил повреждения.