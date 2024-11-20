Взрывы прогремели в Прилуках и Днепропетровске

Серия взрывов прогремела в городе Прилуки в Черниговской области, а также в Днепропетровске. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Днепре», — уточнило издание.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Черниговской областях звучала воздушная тревога. Более никаких подробностей, касающихся последствий взрывов, украинские СМИ не сообщали.

Также появилась информация о взрыве в Киеве. В украинское столице объявили тревогу из-за «Шахедов». Горожан призвали спуститься в укрытия.

Ранее российские военные ударили по городу Запорожью, подконтрольному сейчас ВСУ, поразив Запорожский трансформаторный завод. Украинские СМИ сообщали, что на месте нескольких прилетов вспыхнули пожары, а часть города осталась без электричества.