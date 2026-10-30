В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы в целях безопасности

В Ярославле приостановили движение транспорта на выезде в направлении Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев .

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — отметил он.

Глава региона призвал воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать маршруты, которые не проходят через этот участок.

Также в связи с перекрытием Московского проспекта в регионе внесли изменения в расписании движения общественного транспорта. Автобусы по Московскому проспекту пока ходят в объезд — через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются сокращенные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в небе над регионом сбили 21 БПЛА.