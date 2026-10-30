360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы в целях безопасности

    Фото: РИА «Новости»

    В Ярославле приостановили движение транспорта на выезде в направлении Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — отметил он.

    Глава региона призвал воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать маршруты, которые не проходят через этот участок.

    Также в связи с перекрытием Московского проспекта в регионе внесли изменения в расписании движения общественного транспорта. Автобусы по Московскому проспекту пока ходят в объезд — через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются сокращенные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

    Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в небе над регионом сбили 21 БПЛА.

    Читайте также

    ВС России ударили ночью по предприятиям ВПК Украины

    За ночь средства ПВО сбили 862 летевших в сторону Москвы беспилотника

    Силы ПВО ликвидировали 21 дрон над Тульской областью

    ВС России ударили ночью по предприятиям ВПК Украины

    За ночь средства ПВО сбили 862 летевших в сторону Москвы беспилотника

    Силы ПВО ликвидировали 21 дрон над Тульской областью