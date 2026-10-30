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    Силы ПВО ликвидировали 21 дрон над Тульской областью

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 беспилотник над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

    «За прошедшую ночь подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен 21 украинский беспилотник», — написал он.

    Как отметили в группировке войск «Север», сегодня силы ПВО уничтожили 463 украинских дрона, летевших к приграничным районам России в Харьковской и Сумской областях. Сведения о координатах целей направили расчетам ПВО, которые были размещены в районах пролета БПЛА.

    Накануне стало известно, что атака беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября стала крупнейшей с 2022 года. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов. БПЛА нейтрализовали в 19 регионах. До этого рекордной была атака в ночь на 20 сентября, когда ликвидировали 1110 БПЛА над российскими регионами.

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