Силы ПВО ликвидировали 21 дрон над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 беспилотник над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«За прошедшую ночь подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен 21 украинский беспилотник», — написал он.

Как отметили в группировке войск «Север», сегодня силы ПВО уничтожили 463 украинских дрона, летевших к приграничным районам России в Харьковской и Сумской областях. Сведения о координатах целей направили расчетам ПВО, которые были размещены в районах пролета БПЛА.

Накануне стало известно, что атака беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября стала крупнейшей с 2022 года. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов. БПЛА нейтрализовали в 19 регионах. До этого рекордной была атака в ночь на 20 сентября, когда ликвидировали 1110 БПЛА над российскими регионами.